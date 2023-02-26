Титульный поединок Джонса и Гана будет страховать резервный боец

Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что поединок за звание чемпиона организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом будет страховать резервный боец. Имя запасного Уайт назвать отказался.

«Есть ли резервный боец для главного боя? Да, у нас всегда есть резервисты для таких боёв. Назвать его? Я не стану этого делать… Я не стану этого делать, но да, у нас есть замена», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джонс – Ган состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит номерной турнир UFC 285.

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