Титульный поединок Джонса и Гана будет страховать резервный боец
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Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что поединок за звание чемпиона организации в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом будет страховать резервный боец. Имя запасного Уайт назвать отказался.
«Есть ли резервный боец для главного боя? Да, у нас всегда есть резервисты для таких боёв. Назвать его? Я не стану этого делать… Я не стану этого делать, но да, у нас есть замена», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, поединок Джонс – Ган состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит номерной турнир UFC 285.
Ранее Джон Джонс назвал пятёрку величайших бойцов UFC всех времён, включив туда Хабиба Нурмагомедова.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом
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