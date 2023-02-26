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Балогун — о своей форме перед боем с Гассиевым: я — комбинация Холифилда, Тайсона и Боу

Балогун — о своей форме перед боем с Гассиевым: я — комбинация Холифилда, Тайсона и Боу
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Американский боксёр Майк Балогун высказался по поводу предстоящей встречи с россиянином Муратом Гассиевым.

«Гассиев – бывший чемпион, так что да, я бы сказал, что он, вероятно, мой самый опытный соперник. Но, как и у каждого боксёра, у нас с ним есть сильные и слабые стороны.

Я знаю, что у него более 25 боёв. У него было несколько чемпионских боёв, так что он был там, так что момент не должен быть чем-то большим для него. А что касается слабостей боксёра, мы узнаем в пятницу, какие у него слабости.

Мне нравится думать, что я тоже панчер, но у меня много отличных качеств. У меня хорошая работа ног, я хорошо соображаю на ринге, у меня большая сила. Что касается большого события, я хорош под давлением. Так что у меня много разных качеств. И мне не терпится выступить в пятницу вечером.

Я могу боксировать на цыпочках, как Холифилд. Я могу быть агрессивным, скользким и наносить контрудары, как Тайсон и Боу. Иногда нужно просто иметь неприязненное отношение, как Риддик Боу. Поэтому, думаю, я – комбинация всех троих», — приводит слова Балогуна РЕН ТВ.

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