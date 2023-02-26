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Шейн Фьюри: Тайсон либо дерётся с Усиком, либо завершает карьеру

Шейн Фьюри: Тайсон либо дерётся с Усиком, либо завершает карьеру
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Шейн Фьюри, брат чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), считает, что он завершит карьеру в случае срыва переговоров с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Всё будет зависеть от Тайсона. На данный момент он собирается либо драться, либо завершать карьеру. Вершина и конец. Так что они либо устраивают поединок, либо имеем то, что имеем. Мы не думаем о Джошуа или о ком-либо ещё», – сказал Шейн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер Усика назвал справедливое распределение гонорара в бою с Фьюри. Этот поединок, как ожидается, в случае успешного завершения переговоров состоится в конце апреля.

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