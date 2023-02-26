Дана Уайт: Валентина Шевченко не получает заслуженного внимания

Президент UFC Дана Уайт высказался о чемпионке промоушена в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентине Шевченко, которая, по его мнению, не получает должного внимания от MMA-общественности.

«Валентина действительно находится на заднем плане. Такое иногда бывает. Но на UFC 285 не только главный бой, но и весь кард великолепный. Шевченко не получает заслуженного внимания, но на этот раз мы сделали для неё отдельный постер. У нас есть постер для Джонса и для Вали. Она этого заслуживает», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 285, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США), Шевченко проведёт защиту титула против мексиканки Алексо Грассо.

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