Корешков отреагировал на победу украинца Амосова в титульном бою Bellator

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) российский боец смешанного стиля Андрей Корешков прокомментировал победу украинца Ярослава Амосова в реванше с американцем Логаном Сторли. Бой состоялся сегодня, 26 февраля, в Дублине (Ирландия).

Напомним, Амосов победил единогласным решением судей, проведя первую защиту титула.

«Я ещё не смотрел бой Ярослава Амосова, но знаю результат и ничуть не удивлён тем, что он не просто победил, а сделал это очень уверенно. Именно такого исхода я и ожидал. В первом бою ему было непросто со Сторли, но в этот раз он хорошо и тщательно подготовился, а двухлетний простой на нём никак не отразился», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее в интервью Амосов заявил, что считает себя лучшим бойцом дивизиона в мире.

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