Экс-чемпион мира, досрочно проигравший Ломаченко, вернулся на ринг спустя шесть лет

Бывший чемпион мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) ямайский ветеран Николас Уолтерс (26-1-1, 21 KO) провёл первое выступление с 2016 года.

На выезде в Колумбии Уолтерс победил единогласным судейским решением по итогам восьми раундов местного бойца Луиса Диаза (19-16, 11 KO).

Николасу Уолтерсу 37 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2008 года. В 2012-м он завоевал вакантный титул WBA в полулёгком весе, после чего провёл четыре защиты. В ноябре 2016 года Уолтерс потерпел первое и единственное поражение в карьере, проиграв сдачей после седьмого раунда украинцу Василию Ломаченко.

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