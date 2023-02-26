«Я увидел все его минусы». Физиев — про Махачева

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался по поводу россиянина Ислама Махачева, который недавно защитил титул в лёгком дивизионе UFC, победив в поединке с австралийцем Александром Волкановски.

«Я увидел все его минусы, о которых думал. Его слабости, что он плохо делает в бою.

Иногда я раньше смотрел на него: «О, он силён везде!» И в этом бою я увидел, что он силён, но не везде», — сказал Физиев на YouTube-канале Submission Radio.

На счету Махачева 24 победы в 25 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Напомним, в последнем бою Физиев встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде.

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом: