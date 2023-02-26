Майк Тайсон дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон высказался о поединке звёздных соотечественников Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 KO), который состоится 22 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Хороший бой. Думаю, вы должны поставить на Дэвиса… Я скажу, что победит Дэвис, но это будет непростой бой. Не думаю, что бой пройдёт всю дистанцию. Но он может», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Райану Гарсии 24 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июне 2016 года и большую часть карьеры провёл в лёгком весе (до 61,2 кг). В 2020-м он перебрался в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг).

Джервонте Дэвису 28 лет. Американец является чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком и первом полусреднем весе.

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