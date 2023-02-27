Фото: Тайсон Фьюри встретился с Уайлдером в Саудовской Аравии

Чемпион WBC в супертяжёлом весе звёздный британец Тайсон Фьюри, прилетевший в Саудовскую Аравию на поединок своего брата Томми Фьюри и американского видеоблогера Джейка Пола, случайно встретился с бывшим соперником, американцем Деонтеем Уайлдером.
Напомним, бойцы встречались трижды. В декабре 2018 года Фьюри дважды побывал в тяжёлых нокдаунах, однако смог избежать досрочного поражения, завершив поединок вничью.
В феврале 2020 года состоялся реванш, по итогам которого Фьюри досрочно остановил Уайлдера в седьмом раунде, нанеся ему первое поражение в карьере. Третий бой прошёл в октябре 2021 года и завершился победой британца нокаутом в 11-м раунде.
Ранее промоутер Усика назвал справедливое распределение гонорара в бою с Фьюри.
Фьюри устроил вечеринку после победы над Уайлдером
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