Фото: Криштиану Роналду встретился с Майком Тайсоном

Форвард «Аль-Насра», звёздный португальский футболист Криштиану Роналду, пришедший на боксёрский поединок американского видеоблогера Джейка Пола и британца Томми Фьюри, который состоится уже в ближайшие часы в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия), встретился на мероприятии с легендарным боксёром-супертяжеловесом Майком Тайсоном.
Фото: из личного архива Дерека Чисоры
Фото: из личного архива Дерека Чисоры
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул английский клуб из-за конфликта с руководством и тренером.
За последние пять матчей португалец оформил два хет-трика и поучаствовал во всех десяти последних голах «Аль-Насра», оформив восемь забитых мячей и две результативные передачи. Роналду занимает четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
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