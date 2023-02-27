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Джейк Пол — после поражения в бою с Томми Фьюри: мы заслуживаем матча-реванша

Джейк Пол — после поражения в бою с Томми Фьюри: мы заслуживаем матча-реванша
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Американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал поражение от британского боксёра Томми Фьюри в поединке в Саудовской Аравии.

«Уважение к Томми, он победил. Это был отличный бой. Думаю, мы заслуживаем матча-реванша.

Я чувствовал себя неважно и дважды болел за время лагеря, травмировал руку. Но это не оправдания – я проиграл», – приводит слова Пола MMAJunkie.

Для Пола это первое поражение в боксёрской карьере. Этот бой стал для него седьмым. Ранее он побеждал экс-бойцов UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву.

Фьюри до поединка с Полом провёл 8 боёв и ни разу не проиграл.

Напомним, гарантированный гонорар Пола за бой составит $ 3,2 млн, а с учётом 65% доходов от PPV он может возрасти до $ 8,6 млн, включая рекламные контракты. Гарантированный гонорар Томми Фьюри составляет $ 2 млн, и он тоже может возрасти за счёт платной трансляции до $ 4,5 млн.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

Колхозный бокс на потеху шейхам! Джейк Пол уныло проиграл брату Тайсона Фьюри Колхозный бокс на потеху шейхам! Джейк Пол уныло проиграл брату Тайсона Фьюри
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