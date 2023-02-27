Друг Макгрегора бросил вызов Томми Фьюри

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост у себя в соцсетях, сделав обращение к британскому боксёру Томми Фьюри.

«Два непобеждённых секс-символа в расцвете сил. Давай сделаем это», — написал Дэнис, прикрепив к сообщению коллаж из своего фото и снимка Дэниса.

Фото: Из личного архива Диллона Дэниса

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Фьюри встречался со знаменитым американским блогером Джейком Полом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.

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