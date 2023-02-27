Друг Макгрегора бросил вызов Томми Фьюри

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост у себя в соцсетях, сделав обращение к британскому боксёру Томми Фьюри.
«Два непобеждённых секс-символа в расцвете сил. Давай сделаем это», — написал Дэнис, прикрепив к сообщению коллаж из своего фото и снимка Дэниса.
Фото: Из личного архива Диллона Дэниса
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Фьюри встречался со знаменитым американским блогером Джейком Полом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка Пола. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.
Томми Фьюри джебом выбил на автомате невероятные 841 балл:
- 27 февраля 2023
-
09:42
-
09:34
-
04:08
-
02:20
-
01:06
-
00:06
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:37
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:41
-
21:04
-
20:53
-
19:56
-
19:43
-
19:01
-
18:47
-
18:47
-
18:05
-
17:34
-
16:55
-
15:57
-
15:05
-
14:42
-
14:24
-
13:26
-
13:18
-
12:33
-
12:24
-
11:36
-
11:31
-
11:21
-
10:40
-
10:14