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Джон Джонс объяснил фанатам уровень своего будущего соперника Сириля Гана

Джон Джонс объяснил фанатам уровень своего будущего соперника Сириля Гана
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс у себя в соцсетях высказался об уровне французского бойца Сириля Гана, поединок с которым ему предстоит провести на UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта мск.

«Я только что снова посмотрел мой бой против Тиаго Сантоса. Думаю, это безумие, что вы, ребята, считаете Сириля Гана самым техничным кикбоксёром, с которым я сталкивался. Да всё, что делал в октагоне Сантос, имело очень плохие намерения. Чувак обладает молниеносной скоростью, мощью и взрывной силой. Сумасшедшая универсальность.

Трое последних соперников Гана имели ужасную защиту. Эти ребята не смогли бы остановить удар, даже если бы от этого зависела их жизнь. В последних трёх боях он дрался с боксёрами с плоскостопием. А лучший борец, с которым он сражался, был Фрэнсис Нганну. Это дикость», — написал Джонс.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:

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