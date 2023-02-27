Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом. Видео

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новым видео. Умар показал, как провёл спарринг со своим братом, действующим чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

«Усман говорит, что не комфортно со мной в клетке, не может выкладываться в полную потому, что я старше. Я ему верю и считаю, что это правильно. Совсем чуть-чуть — и полетим домой ещё с одним поясом», — написал Умар.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:

Напомним, в последнем бою Умар встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Усман в последнем бою победил бразильца Патрики Фрейре, благодаря чему завоевал чемпионский титул.