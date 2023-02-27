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Друг Макгрегора обратился к Джейку Полу, проигравшему Томми Фьюри

Друг Макгрегора обратился к Джейку Полу, проигравшему Томми Фьюри
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись в адрес американского блогера Джейка Пола.

«Никогда больше не произноси моего имени, Джейк. Ты не на моём уровне, маленький мальчик», — написал Дэнис.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.

Томми Фьюри джебом выбил на автомате невероятные 841 балл:

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