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Мовсар Евлоев вернулся к полноценным тренировкам после серьёзной травмы

Мовсар Евлоев вернулся к полноценным тренировкам после серьёзной травмы
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о начале полноценных тренировок. Напомним, спортсмен восстанавливался после травмы крестообразных связок колена, которую он получил ещё в прошлом году.

«Только что вернулся к полноценным тренировкам после операции и через 10 недель готов сразиться с кем угодно», — написал Евлоев.

Из-за травмы Евлоев был вынужден сняться с поединка с Брайсом Митчеллом, который должен был состояться 6 ноября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 214. На счету Мовсара 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед.

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