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Джон Джонс — Сириль Ган: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Джон Джонс — Сириль Ган: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт номерной турнир UFC 285. Спортивное шоу примет «T-Mobile Arena». В главном бою вечера сразятся американец Джон Джонс и представитель Франции Сириль Ган. Соперники поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Прямую трансляцию UFC 285 можно будет посмотреть на UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» (основной кард) и «Матч! Боец».

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

Ган в последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, одолел Тая Туивасу. Поединок завершился победой Сириля в третьем раунде нокаутом.

UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE UFC 285: Легендарное возвращение Джонса и фантастический рекорд Шевченко. LIVE

Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки:

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