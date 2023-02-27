Логан Пол высказался о брате Джейке после того, как тот проиграл Томми Фьюри

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, отреагировал на поражение брата Джейка в поединке с британцем Томми Фьюри.

«Я всегда буду рядом с тобой, Джейк — и при победе, и при поражении. Ты сражался как воин и уже преодолел все трудности в этой жизни. Мои поздравления Фьюри — какая же всё-таки интересная семья!» — написал Логан у себя в социальных сетях.

Напомним, поединок Пола и Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: