«Многие этого не знают». Мейвезер получил серьёзную травму

Непобеждённый американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал, что повредил руку во время выставочного поединка с британцем Аароном Чалмерсом.

«На самом деле я повредил руку, а многие этого не знают. Это произошло, когда я пробивал хук. Может, рука сломана. Но мы не волнуемся. Я всё ещё могу бить левой», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

Напомним, бой Мейвезера и Чалмерса состоялся в ночь на 26 февраля мск. Он продлился все восемь раундов. Несмотря на существенное преимущество, Флойд не смог нокаутировать своего оппонента. Победитель, однако, объявлен не был, так как поединок был выставочным.

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