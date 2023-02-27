Холланд подшутил над Джейком Полом, проигравшим Томми Фьюри. Фото

Американский боец UFC Кевин Холланд, выступающий в среднем весе, подшутил над соотечественником, блогером Джейком Полом, потерпевшим поражение в поединке с британцем Томми Фьюри. Холланд показал семейное фото Фьюри, но на место ребёнка поместил изображение Джейка.

Напомним, бой Пола и Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продолжался все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение американского блогера в боксе. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл. Ранее Джейк заявил о готовности провести бой-реванш.

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