«Я делал это ради выживания». Нганну показал, как работает на песчаном карьере

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями. Нганну показал, как проводит тренировку, работая на песчаном карьере.
«Раньше я делал это ради выживания. Теперь это просто весёлая тренировка», — подписал фотографии Фрэнсис.
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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