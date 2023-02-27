Сборная Норвегии объявила о бойкоте чемпионатов мира по боксу из-за допуска россиян

Норвежская федерация бокса приняла решение не участвовать в чемпионатах мира и других спортивных турнирах, проводимых под эгидой IBA, на которые будут допущены российские и белорусские спортсмены. Об этом информирует пресс-служба Норвежской боксёрской ассоциации.

Отмечается, что решение бойкотировать турниры с участием спортсменов из России и Беларуси касается не только норвежских боксёров, но и судей, а также других официальных лиц этой страны.

Напомним, в мае в Ташкенте (Узбекистан) состоится мужской чемпионат мира по боксу. Женские соревнования примет Нью-Дели (Индия). Турнир пройдёт в марте. Сборные России и Беларуси смогут принять участие в обоих первенствах с национальной символикой.