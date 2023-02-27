Бой Дацика и Мондрагона возглавит турнир Ural FC 2 в Самаре

25 марта в Самаре на арене СКК «Дворец Спорта имени В. Высоцкого» лига Ural Fighting Championship проведёт турнир Ural FC 2. В главном бою спортивного мероприятия выступит звёздный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, противостоять которому будет представитель Бразилии Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос. Их поединок в тяжёлом весе пройдёт по правилам К-1 и будет состоять из трёх раундов по три минуты.

В главном карде турнира выступит также непобеждённый россиянин Алибег Расулов. В поединке по правилам ММА в полусреднем весе он сразится с идущим на серии из девяти побед подряд Эдилом Эсенгуловым (17-4-1), который представляет Кыргызстан. В активе чемпиона России, Европы и мира по смешанным единоборствам Расулова 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах (10 — досрочно).

Всего на турнире Ural FC 2 состоится 15 поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять — по смешанным боевым единоборствам. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других стран.

Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика: