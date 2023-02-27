Кормье будет комментировать бой Джонса и Гана. У него был конфликт с Джоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье отработает в качестве комментатора поединка американского бойца UFC, бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса с французским спортсменом Сирилем Ганом. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Напомним, в середине нынешнего месяца Джонс предложил Кормье прокомментировать бой с Ганом, отметив, что он уверен в непредвзятости Даниэля. Действующий аналитик, в свою очередь, заявил, что может расценивать заявление Джона как комплимент, но и как насмешку.

Джон Джонс — Сириль Ган: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Ранее Кормье оценил текущее состояние американского бойца UFC, бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса.

Новость по теме Кормье: Джонс взрослеет, у него теперь совсем другой подход

Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки: