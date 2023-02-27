Кормье будет комментировать бой Джонса и Гана. У него был конфликт с Джоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье отработает в качестве комментатора поединка американского бойца UFC, бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса с французским спортсменом Сирилем Ганом. Об этом сообщает издание MMA Junkie.
Напомним, в середине нынешнего месяца Джонс предложил Кормье прокомментировать бой с Ганом, отметив, что он уверен в непредвзятости Даниэля. Действующий аналитик, в свою очередь, заявил, что может расценивать заявление Джона как комплимент, но и как насмешку.
Джон Джонс — Сириль Ган: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Ранее Кормье оценил текущее состояние американского бойца UFC, бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса.
Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки:
- 27 февраля 2023
-
17:27
-
17:26
-
17:14
-
16:59
-
16:23
-
16:02
-
15:18
-
14:36
-
13:57
-
13:38
-
13:13
-
12:49
-
12:42
-
12:38
-
12:33
-
12:25
-
12:18
-
12:10
-
11:32
-
11:18
-
10:59
-
10:21
-
10:08
-
09:42
-
09:34
-
04:08
-
02:20
-
01:06
-
00:06
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:37
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:41