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Стерлинг: Джейк Пол — неплохой боксёр. А Томми я слишком часто сравниваю с Тайсоном Фьюри

Стерлинг: Джейк Пол — неплохой боксёр. А Томми я слишком часто сравниваю с Тайсоном Фьюри
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в социальных сетях прокомментировал итоги поединка американского видеоблогера Джейка Пола с британским боксёром Томми Фьюри, где Фьюри победил Пола раздельным решением судей.

«Джейк Пол является действительно неплохим боксёром. Его механика и манерность выглядят довольно солидно. Как по мне, Томми Фьюри не такой безупречный, как я думал. Возможно, я слишком часто сравниваю Томми с Тайсоном», – написал Стерлинг.

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Ранее американский боец UFC Кевин Холланд, выступающий в среднем весе, подшутил над соотечественником, блогером Джейком Полом, после поражения от Томми Фьюри раздельным решением судей.

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