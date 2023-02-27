Кудряшов — о поражении Джейка Пола: он бьёт тех, кто тренируется не в зале, а в баре

Известный российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшов прокомментировал первое поражение в карьере звёздного американского видеоблогера Джейка Пола.

Напомним, сегодня, 27 февраля, Пол проиграл раздельным судейским решением по итогам восьми раундов британцу Томми Фьюри. Поединок состоялся в Саудовской Аравии.

«Эта история, что он выходит и нокаутирует профи-бойцов, понятна не всем. Кто-то это воспринимает, что человек с улицы может прийти и дать по голове настоящему спортсмену. Но те, кто понимает, знают, что те, кого он бьёт, давным-давно прошли свой пик и, возможно, даже не тренируются. Точнее, тренируются не в спортзале, а в ближайшем баре», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри встретился с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии.