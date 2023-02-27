Энди Руис объявил об уходе от своего промоутера

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) сообщил об окончании сотрудничества со своим промоутером, под эгидой которого он провёл последние три года карьеры.

«От себя и своей команды хотел бы сказать спасибо TGB Promotions и президенту компании Тому Брауну за великолепную поддержку. Мой контракт с TGB Promotions подошёл к концу, и теперь я продолжу путь как часть семьи PBC с Элом Хэймоном в качестве моего советника.

Не могу дождаться того времени, когда продолжу участвовать в крупнейших боях и сражаться с лучшими бойцами дивизиона. Спасибо всем за поддержку. Посмотрим, что принесёт 2023 год», – написал Руис в социальных сетях.

Ранее чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри встретился с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии.

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