Дмитрий Кудряшов оценил перспективы Мурата Гассиева в супертяжёлом весе

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов оценил перспективы бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и соотечественника Мурата Гассиева (29-1, 22 KO) в «королевском» дивизионе.

«Это лучше, чем ничего. Сейчас всем понятна ситуация с соперниками, выездами на бои, поэтому лучше боксировать, чем не боксировать. Опять же, мы все говорим, что Мурату нужны топы, а готов ли он?

Поэтому сейчас он встанет на правильные рельсы, а там посмотрим. Наберёт какие-то кондиции: всё-таки человек восстанавливается после травм. Я думаю, что всё нормально. Возраст для супертяжеловеса Мурату точно позволяет. Он не изношен сумасшедшей любительской карьерой, здесь у него до 30 боёв. Поэтому всё нормально», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 3 марта в Ереване (Армения) Гассиев проведёт поединок с американцем Майклом Балогуном (20-0, 16 KO). Выступление станет для 29-летнего россиянина четвёртым с 2018 года.

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Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость: