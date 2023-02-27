Деонтей Уайлдер высказался о возможности четвёртого боя c Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался о потенциальном четвёртом поединке с действующим обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Всегда есть вероятность этого. Дивизион супертяжеловесов мал, из-за чего легко можно представить, как мы дерёмся по кругу: два, три, четыре или даже пять раз. Если придётся. Поэтому до тех пор, пока выступает Фьюри, пока выступаю я – вы можете увидеть четвёртый поединок», – цитирует Уайлдера talkSPORT.

Напомним, бойцы встречались трижды. В декабре 2018 года Фьюри дважды побывал в тяжёлых нокдаунах, однако смог избежать досрочного поражения, завершив поединок вничью.

В феврале 2020 года состоялся реванш, по итогам которого Фьюри досрочно остановил Уайлдера в седьмом раунде, нанеся ему первое поражение в карьере. Третий бой прошёл в октябре 2021 года и завершился победой британца нокаутом в 11-м раунде.

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