Тайсон Фьюри потерял деньги из-за ставки на поединок брата, несмотря на его победу
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри прокомментировал победу своего брата Томми Фьюри в поединке с американским видеоблогером Джейком Полом, состоявшемся сегодня, 27 февраля, в Саудовской Аравии.
«Это был потрясающий поединок, очень захватывающий. Парни великолепны. Горжусь Томми, отличное шоу для саудовцев. Бой получше многих чемпионских! Инициатива то и дело переходила от одного к другому. Томми выиграл 90% раундов. Хотя временами всё было конкурентно. Джейк Пол оказался лучше, чем я считал.
Похоже, что Дрейк потерял свои деньги. 335 тысяч долларов в унитазе! Раскрою вам секрет, я тоже потерял свои деньги. Потому что я поставил на нокаут», – сказал Фьюри в интервью BT Sport.
Новость по темеДрейк поставил $ 400 тыс. на бой Джейка Пола и Томми Фьюри
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