Пимблетт отреагировал на критику Джо Рогана, заявившего, что он проиграл бой на UFC 282
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Звёздный боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на критику звёздного комментатора Джо Рогана, заявившего, что британец проиграл в своём последнем бою против американца Джареда Гордона, состоявшегося на турнире UFC 282 в декабре.
Напомним, Пимблетт победил единогласным решением по итогам трёх раундов, что вызывало критику судейства.
«Мне плевать, что говорят клавиатурные фанаты, это не расстраивает меня. Но когда бывший профессионал в лице Нейта Диаза говорит, что я не победил, и Джо Роган говорит то же самое, я думаю: «Чёрт возьми». Мне плевать на людей, сидящих в кресле и комментирующих мой YouTube-канал. Меня волнуют профессионалы, считающие, что я проиграл», – сказал Пимблетт в интервью изданью MMAJunkie.
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