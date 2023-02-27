Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт отреагировал на критику Джо Рогана, заявившего, что он проиграл бой на UFC 282

Пимблетт отреагировал на критику Джо Рогана, заявившего, что он проиграл бой на UFC 282
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на критику звёздного комментатора Джо Рогана, заявившего, что британец проиграл в своём последнем бою против американца Джареда Гордона, состоявшегося на турнире UFC 282 в декабре.

Напомним, Пимблетт победил единогласным решением по итогам трёх раундов, что вызывало критику судейства.

«Мне плевать, что говорят клавиатурные фанаты, это не расстраивает меня. Но когда бывший профессионал в лице Нейта Диаза говорит, что я не победил, и Джо Роган говорит то же самое, я думаю: «Чёрт возьми». Мне плевать на людей, сидящих в кресле и комментирующих мой YouTube-канал. Меня волнуют профессионалы, считающие, что я проиграл», – сказал Пимблетт в интервью изданью MMAJunkie.

Новость по теме
Пэдди Пимблетт и Дрю Добер могут провести поединок в мае на UFC 288
Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года Ограбление Яна с Анкалаевым или мухлёж судьи в октагоне? Худшие судейские фейлы 2022 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023