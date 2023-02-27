Пимблетт отреагировал на критику Джо Рогана, заявившего, что он проиграл бой на UFC 282

Звёздный боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на критику звёздного комментатора Джо Рогана, заявившего, что британец проиграл в своём последнем бою против американца Джареда Гордона, состоявшегося на турнире UFC 282 в декабре.

Напомним, Пимблетт победил единогласным решением по итогам трёх раундов, что вызывало критику судейства.

«Мне плевать, что говорят клавиатурные фанаты, это не расстраивает меня. Но когда бывший профессионал в лице Нейта Диаза говорит, что я не победил, и Джо Роган говорит то же самое, я думаю: «Чёрт возьми». Мне плевать на людей, сидящих в кресле и комментирующих мой YouTube-канал. Меня волнуют профессионалы, считающие, что я проиграл», – сказал Пимблетт в интервью изданью MMAJunkie.