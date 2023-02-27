Джейк Пол шуточно обвинил Дрейка, поставившего на него $ 400 тыс., в проигрыше брату Фьюри
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Скандальный американский видеоблогер Джейк Пол, сегодня, 27 февраля, потерпевший первое поражение на профессиональном ринге от британца Томми Фьюри, шуточно отреагировал на новость о том, что всемирно известный канадский хип-хоп исполнитель Дрейк (Обри Грэм) сделал ставку на его победу.
Напомним, Дрейк известен тем, что часто делает ставки на бойцов, которые затем терпят поражения, что всячески обсмеивается в медиа.
«Чёрт! Это вина Дрейка (смеётся). Дрейк, братан… Зачем ты сделал это со мной? Да ладно, это моя вина. Хотя $ 400 тысяч – это ничто для него. До этого он выиграл намного больше, ставя на меня, так что сейчас он, вероятно, вышел в ноль. Прости, Дрейк. Я выиграю в реванше», – сказал Пол после выступления.
Новость по темеДрейк поставил $ 400 тыс. на бой Джейка Пола и Томми Фьюри
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