Джон Джонс назвал критическую ошибку Гана в поединке с Нганну

Двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс высказался об ошибке французского тяжеловеса Сириля Гана в поединке с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоялся на турнире UFC 270 в январе 2022 года.
Напомним, в пятом раунде Ган после смены стойки успешно провёл тейкдаун, оказавшись в положении сверху, однако затем перевернул соперника на себя в попытке провести ему скручивание пятки, но не реализовал приём и отдал инициативу. Нганну победил единогласным решением.
Подписчик: «Ган – парень, который решился на скручивание пятки, чтобы проиграть бой».
Джонс: «Отдал доминирующую позицию, перешёл на болевой, когда всё, что ему нужно было сделать – это лечь на измученного Фрэнсиса».
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:
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