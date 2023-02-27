Фото: Камару Усман показал впечатляющую форму за две недели до боя с Эдвардсом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), нигериец Камару Усман продолжает подготовку к поединку с британцем Леоном Эдвардсом и время от времени делится с подписчиками фотографиями с тренировок.
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Фото: из личного архива Камару Усмана
Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоится 18 марта на турнире UFC 285 в Лондоне (Великобритания). Встреча станет для бойцов уже третьей. В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.
Ранее Хамзат Чимаев дал прогноз на третий бой Усмана и Эдвардса.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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