Фото: дебютант UFC получил подарок от анонсера Брюса Баффера за яркий нокаут

Примечательный эпизод произошёл на турнире UFC Fight Night 220, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Так, дебютант промоушена, американский боец лёгкого веса (до 70 кг) Тревор Пик, нокаутировавший в первом раунде соотечественника Эрика Гонсалеса, получил презент от звёздного анонсера Брюса Баффера, подарившего ему карточку, с которой он объявлял поединок.

«Он осчастливил меня. Я смотрел бои до меня, но пропустил все представления, и я даже не знал, что Брюс здесь. Когда я увидел его, то подумал: «Вот мы и собрались, парни». Я даже повернулся к своим угловым и сказал: «Чувак, это Брюс Баффер. Я долго ждал, когда он наконец произнесёт моё имя, так что это была мечта», – сказал Пик после выступления.