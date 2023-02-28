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Фото: дебютант UFC получил подарок от анонсера Брюса Баффера за яркий нокаут

Фото: дебютант UFC получил подарок от анонсера Брюса Баффера за яркий нокаут
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Примечательный эпизод произошёл на турнире UFC Fight Night 220, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

Так, дебютант промоушена, американский боец лёгкого веса (до 70 кг) Тревор Пик, нокаутировавший в первом раунде соотечественника Эрика Гонсалеса, получил презент от звёздного анонсера Брюса Баффера, подарившего ему карточку, с которой он объявлял поединок.

«Он осчастливил меня. Я смотрел бои до меня, но пропустил все представления, и я даже не знал, что Брюс здесь. Когда я увидел его, то подумал: «Вот мы и собрались, парни». Я даже повернулся к своим угловым и сказал: «Чувак, это Брюс Баффер. Я долго ждал, когда он наконец произнесёт моё имя, так что это была мечта», – сказал Пик после выступления.

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