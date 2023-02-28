Шевченко — о вызове Блэнчфилд: Андраде отдыхала на пляже, а не готовилась к бою с ней

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала победу американки Эрин Блэнчфилд, на турнире UFC Fight Night 219 в середине февраля досрочно остановившей бразильянку Джессику Андраде.
После выступления Блэнчфилд бросила Шевченко вызов, заявив, что хотела бы стать бойцом, который отберёт чемпионский титул у представительницы Киргизии.
«У меня большие сомнения касательно подготовки Джессики к этому поединку. Мне кажется, что она отдыхала на пляже в Бразилии, проводила время с семьёй, а затем: «Боже, мне звонят». UFC предложила ей подраться через неделю, и она решила, почему бы и нет. Ей нужны были деньги, и она согласилась», – сказала Шевченко в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Главные бои королевы UFC Валентины Шевченко:
- 28 февраля 2023
-
02:14
-
01:04
-
00:53
-
00:12
- 27 февраля 2023
-
23:52
-
23:01
-
22:44
-
22:07
-
21:53
-
21:04
-
20:50
-
20:05
-
19:55
-
19:02
-
18:11
-
17:27
-
17:26
-
17:14
-
16:59
-
16:23
-
16:02
-
15:18
-
14:36
-
13:57
-
13:38
-
13:13
-
12:49
-
12:42
-
12:38
-
12:33
-
12:25
-
12:18
-
12:10
-
11:32
-
11:18