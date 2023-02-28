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Шевченко — о вызове Блэнчфилд: Андраде отдыхала на пляже, а не готовилась к бою с ней

Шевченко — о вызове Блэнчфилд: Андраде отдыхала на пляже, а не готовилась к бою с ней
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала победу американки Эрин Блэнчфилд, на турнире UFC Fight Night 219 в середине февраля досрочно остановившей бразильянку Джессику Андраде.

После выступления Блэнчфилд бросила Шевченко вызов, заявив, что хотела бы стать бойцом, который отберёт чемпионский титул у представительницы Киргизии.

«У меня большие сомнения касательно подготовки Джессики к этому поединку. Мне кажется, что она отдыхала на пляже в Бразилии, проводила время с семьёй, а затем: «Боже, мне звонят». UFC предложила ей подраться через неделю, и она решила, почему бы и нет. Ей нужны были деньги, и она согласилась», – сказала Шевченко в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

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