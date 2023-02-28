Рафаэль Физиев: меня можно изучать всю жизнь, но начнётся игра, и ты по-любому потеряешься

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями, сделанными во время тренировочного сбора в Таиланде.

«Меня можно изучать всю жизнь, но, как встанешь напротив и начнётся игра, ты по-любому потеряешься», — написал Физиев.

Фото: Из личного архива Рафаэля Физиева

Фото: Из личного архива Рафаэля Физиева

Фото: Из личного архива Рафаэля Физиева

Напомним, в последнем бою Физиев встречался с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом и добыл победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот триумф стал для него уже шестым кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге.

Рафаэль Физиев показал лицо после боя с Ридделлом: