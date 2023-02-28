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Сехудо дал категоричный прогноз на чемпионский бой Джонса и Гана на UFC 285

Сехудо дал категоричный прогноз на чемпионский бой Джонса и Гана на UFC 285
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу предстоящего поединка между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«У Джона был чертовски хороший лагерь. Очевидно, что у него была его первоначальная команда, у него были Брэндон Гибсон, Грег Джексон, а также капитан Эрик Альбаррацин. Он привёз кучу разных тренировочных партнёров со всей страны, со всего мира. Они все приехали, чтобы придать Джону Джонсу тот вид, который позволит ему одержать победу.

Он готов ко всему. Я думаю, Джону нужны были эти последние три года… Они действительно позволили ему вернуться и возродить ту любовь, которую он когда-то питал к спорту… Больше не будет споров о том, кто является величайшим бойцом смешанных единоборств всех времён. Он собирается выйти на бой и выиграть его. Джон просто работает на полную катушку. Он просто зверь… Сириль Ган не продержится и трёх раундов. Это я вам обещаю», — приводит слова Сехудо MMA News.

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Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:

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