Валентина Шевченко сравнила вызвавшую её на бой американку со щенком

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась по поводу американки Эрин Блэнчфилд, которая вызвала её на бой.

«Очень забавно слышать, как все молодые бойцы с пятью боями думают, что они лучшие, номер один во всём мире. Знаете, лучшее сравнение — это как если бы вы увидели щенка, он молодой, у него ещё нет никаких проблем, у него ещё не было никаких тяжёлых боев. Он просто лает вокруг, подняв ушки. Просто счастлив.

Но, как только их настигает первый тяжёлый бой, когда они начинают вступать во взрослый мир со всеми большими акулами и чувствуют удар, они говорят: «О, это что-то другое, я не ожидал такого» и они начинают меняться. Это случалось и раньше. Это случилось с Мейси Барбер, это случилось с другими спортсменами. Они говорят, что они лучшие в мире, но первая тяжёлая битва, и они начинают меняться», — приводит слова Шевченко MMA News.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: