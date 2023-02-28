Превью к турниру UFC 285 с главным боем Джон Джонс — Сириль Ган. Видео
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Американский промоушен UFC представил первый эпизод превью к турниру UFC 285, в главном поединке которого встретятся американский боец Джон Джонс и представитель Франции Сириль Ган. Соперники поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.
Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.
UFC 285 состоится в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного шоу и событий вокруг него.
Напомним, Джонс в последнем бою, который прошёл в феврале 2020 года, победил соотечественника Доминика Рейеса. Ган в сентябре прошлого года одолел австралийца Тая Туивасу.
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