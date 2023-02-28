Джон Джонс показал последние спарринги перед боем с Ганом на UFC 285. Видео

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) звёздный американец Джон Джонс продемонстрировал финальные спарринги перед своим поединком с французом Сирилем Ганом.
Отметим, что Джонс показал мощную борьбу, при этом невысокую скорость ударов при работе на лапах.
Последние спарринги Джонса перед боем с Ганом на UFC 285:
Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года, когда он победил соотечественника Доминика Рейеса.
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