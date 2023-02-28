Рахмонов: не советую Махачеву подниматься в полусредний вес

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов считает, что российский боец Ислам Махачев не должен подниматься в полусредний вес UFC.
«По правде говоря, я не советую Махачеву подниматься в полусредний вес. Пусть остаётся в лёгком весе – у него там хорошо получается. Мне кажется, для него это риск, он вряд ли поднимется, я в этом не уверен, а если даже поднимется, ему будет тяжело в полусреднем весе. Если у него тейкдауны не получатся, уже тяжеловато будет», — сказал Рахмонов в интервью OCTAGON TV inc.
Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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