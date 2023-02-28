Как завершится бой Мурата Гассиева и Майка Балогуна?

3 марта в Ереване состоится поединок между бывшим объединённым чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Муратом Гассиевым (Россия) и представителем США Майком Балогуном. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, дав прогноз на предстоящий бой.

Дебют Гассиева на профессиональном ринге состоялся в сентябре 2011 года. В общей сложности он провёл 31 бой (29 побед, одно поражение, одна ничья). В декабре 2016-го Мурат стал чемпионом WBA, раздельным судейским решением одолев соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2019-го Гассиев победил нокаутом представителя Кубы Юниера Дортикоса, лишив его титула IBF. Единственное поражение россиянина состоялось в июле 2018 года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBC) по очкам он уступил звёздному украинцу Александру Усику.

В активе Балогуна 19 побед и ни одного поражения.

Силовая тренировка Мурата Гассиева на выносливость: