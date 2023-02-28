WBO назначила Теренсу Кроуфорду обязательную защиту титула в полусреднем весе
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд в следующем бою должен встретиться с обязательным претендентом Алексисом Рочей. Соответствующее решение приняла Всемирная боксёрская организация (WBO). Команды обоих боксёров получили срок в 20 дней на переговоры.
Кроуфорд в последнем бою, состоявшемся в ночь с 10 на 11 декабря в Омахе (штат Небраска, США), провёл добровольную защиту титула с россиянином Давидом Аванесяном. Поединок завершился победой американца нокаутом в шестом раунде. На счету Теренса 39 боёв, в каждом из которых им были одержаны победы.
Роча в последнем поединке, прошедшем в январе этого года, одолел нокаутом ганца Джорджа Аши. В активе Алексиса 22 победы (14 нокаутом) и одно поражение.
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