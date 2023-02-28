Тони Фергюсон оскорбил Дану Уайта, призвав подать на него коллективный судебный иск

Бывший обладатель временного титула UFC, американский ветеран Тони Фергюсон выступил за подачу коллективного иска против президента промоушена Даны Уайта. Поводом для заявления Фергюсона послужил инцидент Уайта со своей женой Энн, который произошёл в ночном клубе Мексики во время празднования Нового года. Сообщалось, что, когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать супруге, та дала ему пощёчину. Уайт тут же дал ей пощёчину в ответ.

«Нужен коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых попробовали на вкус своё же оружие. Если этот ублюдок так обошёлся со своей женщиной на публике, как, по-вашему, он относится к своим бойцам?» — написал Фергюсон у себя в социальных сетях.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: