«Доминирующее поражение Волкановски». Ринг-анонсер UFC Баффер — о победе Махачева

Известный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер поделился мнением о недавно состоявшемся поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски, в котором Ислам победил единогласным решением судей.

«Следует отдать должное этому молодому человеку, этому воину. Чтобы драться, он принял решение подняться на одну весовую категорию выше. Как же это здорово! Отдаю ему должное. Мне показалось, что Волкановски выиграл со счётом 3-2. В любом случае я бы не расстроился, если бы объявил об этом. Мне пришёл в голову кое-какой термин. Что думаете? Это было доминирующее поражение», — сказал Баффер на своём канале в YouTube.

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