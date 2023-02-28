Рафаэль Физиев: Макгрегор выглядит так, будто постоянно отдыхает и пьёт

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC, высказался о бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре и поделился ожиданиями от его боя с Майклом Чендлером.
«Я недавно видел Макгрегора в штаб-квартире UFC и думаю, что он слишком много тусуется. У него чересчур много вечеринок, ежедневно. Сейчас Конор выглядит так, будто постоянно отдыхает и пьёт виски. Я думаю, что у Чендлера есть хорошие шансы на победу в бою с ним. Майкл — сильный боец, ему просто нужно действовать умно. Не надо устраивать нечто сумасшедшее, как в их поединке с Гэтжи. Тогда Чендлер выиграет», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер будут тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. Их очный поединок должен состояться осенью.
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