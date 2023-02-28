Соннен: поединок Джонса с Ганом — самый бессмысленный бой за титул в тяжёлом весе

Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Не помню, был ли в истории UFC более бессмысленный поединок за титул в тяжёлом весе. Долгое время в промоушене мучались с чемпионом этого дивизиона, который не хотел выступать. Нганну хотел в бокс, но у него был пояс и в UFC были вынуждены с ним работать. Теперь же за титул подерутся парень с рекордом 1-1 в последних двух боях и парень, который не дрался три года и впервые выступит в тяжёлом весе. Сейчас в тяжёлом дивизионе очень скудный ростер», — сказал Соннен на шоу The MMA Hour.

Поединок Джона Джонса и Сириля Гана состоится в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.