Соннен: поединок Джонса с Ганом — самый бессмысленный бой за титул в тяжёлом весе
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Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
«Не помню, был ли в истории UFC более бессмысленный поединок за титул в тяжёлом весе. Долгое время в промоушене мучались с чемпионом этого дивизиона, который не хотел выступать. Нганну хотел в бокс, но у него был пояс и в UFC были вынуждены с ним работать. Теперь же за титул подерутся парень с рекордом 1-1 в последних двух боях и парень, который не дрался три года и впервые выступит в тяжёлом весе. Сейчас в тяжёлом дивизионе очень скудный ростер», — сказал Соннен на шоу The MMA Hour.
Поединок Джона Джонса и Сириля Гана состоится в ночь на 5 марта на турнире UFC 285.
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