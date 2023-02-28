Исмаилов: в каком стиле будем вести бой со Штырковым? Тайсон, Али, Флойд?

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал прибытие в Екатеринбург, где состоится его бой с Иваном Штырковым.
«Я хочу сказать, что у меня уже были противостояния по боксу. Был бой с Дуродолой. Иван Штырков — опасный оппонент, считаю, что он опаснее моих предыдущих соперников. Вес? Я тоже буду гонять, я ведь не вешу 92 килограмма. В межсезонье мой вес бывает 98 килограммов, 100. Бывало и 106. Так что гонять придётся. Местные ребята не проигрывают дома? Ну вот я и не собираюсь проигрывать, всё правильно», — сказал Исмаилов в видео.
«Неделя до боя, я уже в Екатеринбурге и готов к искрам. Что желаете, друзья? В каком стиле будем вести бой? Тайсон, Мухаммед Али, Флойд?», — подписал видео Исмаилов.
Исмаилов обратился к подписчикам и высказался о бое с Штырковым:
Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова пройдёт 7 марта.
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