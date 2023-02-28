Глава АСА назвал главную цель покупки промоушена AMC Fight Nights

Президент лиги АСА Майрбек Хасиев подтвердил, что компания ведёт переговоры о покупке промоушена AMC Fight Nights и объяснил, в чём заключается главная цель данной сделки.

«Надо немного потерпеть, и будет информация — сейчас я не могу вам конкретно что-то сказать по этому поводу. Да, у нас была идея, мы это обсуждали, мы работали над этим, и, в принципе, процесс не прекращён и не остановился. Скорее всего, в марте-апреле узнаете всё.

По большому счёту, покупать AMC Fight Nights смысла нет, но речь идет о поглощении всех топовых лиг на российском пространстве, вот и всё. Цель примерно ясна. Поглощая, мы можем сделать что-то новое. Что из этого выйдет, мы поймем тогда, когда это возьмём», — рассказал Хасиев на церемонии вручения премий ACA Awards.