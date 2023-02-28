Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава АСА назвал главную цель покупки промоушена AMC Fight Nights

Глава АСА назвал главную цель покупки промоушена AMC Fight Nights
Комментарии

Президент лиги АСА Майрбек Хасиев подтвердил, что компания ведёт переговоры о покупке промоушена AMC Fight Nights и объяснил, в чём заключается главная цель данной сделки.

«Надо немного потерпеть, и будет информация — сейчас я не могу вам конкретно что-то сказать по этому поводу. Да, у нас была идея, мы это обсуждали, мы работали над этим, и, в принципе, процесс не прекращён и не остановился. Скорее всего, в марте-апреле узнаете всё.

По большому счёту, покупать AMC Fight Nights смысла нет, но речь идет о поглощении всех топовых лиг на российском пространстве, вот и всё. Цель примерно ясна. Поглощая, мы можем сделать что-то новое. Что из этого выйдет, мы поймем тогда, когда это возьмём», — рассказал Хасиев на церемонии вручения премий ACA Awards.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023